В Херсонской области вводят сезонное ограничение движения грузовых автомобилей

В Херсонской области с 1 июля ГАИ вводит сезонное ограничение движения грузовых автомобилей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Херсонской области, ограничение вводится с целью предотвращения разрушения покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения для движения тяжеловесных автомобилей, масса которых превышает 12 т и нагрузка на ось которых превышает 6 т.

Водители таких автомобилей могут двигаться по трассам, на которых введено ограничение, только в ночное время, а в дневное должны парковать автомобили на отстой.

Такое ограничения вводится ежегодно в летний период на время воздействия высоких температур на дорожное покрытие.

В частности, ограничение вводится на таких трассах: Т-22-07 (от автомобильной дороги Т-04-03 Высокополье – Большая Александровка – Берислав в Нововоронцовском, Высокопольском, Великоалександровском и Бериславском районах), Т-04-03 (Марьянское – Берислав до автомобильной дороги Р-47 в Нововоронцовском и Бериславском районах), Т-15-01 (Николаев – Станислав – Херсон), Т-15-05 (Снегуровка – Антоновка до автомобильной дороги Р-47) и О-220215 (Надеждовка – Разлив в Белозерском районе).

Напомним, что в начале июня аналогичное ограничение было введено ГАИ в Херсоне. В областном центре под ограничение попал транспорт общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.