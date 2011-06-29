"АэроСвит" и Georgian Airways увеличивают количество рейсов между Киевом и Батуми

Авиакомпании "АэроСвит" и авиакомпания Georgian Airways (Грузия) с 30 июня увеличивают количество совместных авиарейсов между Киевом и Батуми (Грузия) с 2 до 5 в неделю, а суммарное число мест на рейсах, предлагаемых перевозчиками к продаже, выросло за последние три месяца вчетверо. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АэроСвита».

Согласно сообщению, совместная эксплуатация линии Киев-Батуми предусмотрена код-шеринговым соглашением между авиакомпаниями, согласно которому оперирующим перевозчиком на маршруте является Georgian Airways, маркетинговым – "АэроСвит".

Напомним, с начала летнего периода навигации (с 27 марта 2011 г.) направление обслуживалось с частотой 2 рейса в неделю. С учетом поэтапного повышения интенсивности полетов, а также выполнения ряда рейсов в Батуми более вместительными самолетами Boeing 737 (в дополнение к 50-кресельным воздушным судам CRJ-200), провозные емкости на линии по сравнению с концом марта текущего года вырастут в 4 раза.

Как отмечается в сообщении, в перспективе перевозчики планируют увеличить частоту авиарейсов в Батуми до ежедневной.

Напомним, авиакомпания "АэроСвит" и Georgian Airways также совместно выполняют полеты между Киевом и Тбилиси. Фактическим перевозчиком на данном направлении является авиакомпания "АэроСвит", удвоившая (по сравнению летним сезоном прошлого года) интенсивность авиарейсов между столицами двух стран до 14 в неделю.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" расширит собственную сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.