Порт "Южный" увеличит глубину каналов и акватории до 21 метра

По заказу морского торгового порта «Южный» государственный проектно-изыскательский научно-исследовательский институт морского транспорта «ЧерноморНИИпроект» разработал проект, предусматривающий увеличение глубины каналов и акватории порта до 21 метра.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В настоящее время согласно действующему законодательству проект находится на государственной экспертизе. Документ предусматривает реконструкцию и создание новых элементов подходного и внутреннего каналов с разворотным кругом, а также операционной акватории причалов №№ 5, 6, 8 и 9.

По словам начальника порта Александра ЛАГОШИ, реализация этого проекта даст мощный толчок предприятию. При глубине 21 м порт сможет полностью загружать и разгружать суда дедвейтом 200 тыс. тонн и осадкой до 19,5 м непосредственно у причалов порта без дополнительной загрузки на рейде. Реализация этого проекта поставит предприятие на один уровень с основным конкурентом портов Черного моря - румынским портом Констанца, в котором глубина акватории составляет 19 м.

Напомним, необходимость дноуглубления обсуждалась в порту «Южный» еще в 2008 году. Тогда же были проведены некоторые проектные работы. Увеличение существующих глубин было предусмотрено и программой перспективного развития порта, утвержденной Министерством транспорта и связи Украины в 2009 году.

В мае 2011 г. предприятие объявило тендер на разработку проекта реконструкции и создания новых элементов подходного и внутреннего каналов с разворотным кругом и операционных акваторий причалов №№ 5, 6, 8 и 9.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубина у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Морской торговый порт «Южный» за 5 месяцев 2011 г. увеличил грузоперевалку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 30,1% - до 9 млн. 532,9 тыс. тонн, по сравнению с планом — на 14,6%.