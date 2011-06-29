Кабмин создал комиссию по реорганизации Госавтотрансслужбы

Кабинет министров Украины распоряжением от 22 июня 2011 г. № 585-р создал комиссию по проведению реорганизации Государственной автотранспортной службы.

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Председателем комиссии утвержден председатель Государственной автотранспортной службы Сергей ДОБРОХОД. Ему поручено утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Государственной автотранспортной службы; проинформировать Кабмин в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал, образовал и переименовал ряд центральных органов исполнительной власти. В частности, ликвидирована Государственная автотранспортная служба, создана Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция). Президент также утвердил Положение об «Укртрансинспекции».

При этом Кабмину в двухмесячный срок поручено предусмотреть расходы на содержание инспекции, решить вопрос о передаче имущества, необходимого для обеспечения ее деятельности, подать предложения по приведению законодательных актов в соответствие с данным указом.

Согласно документу, «Укртрансинспекция» является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины.