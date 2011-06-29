Четыре банка победили в тендере ДЖД на предоставление 350 млн. грн. кредитов

Четыре банка победили в тендере Донецкой железной дороги на предоставление краткосрочных кредитных ресурсов на перекредитование и пополнение оборотных средств на общую сумму 350 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте "Государственные закупки Украины".

Кредиты предоставляются на 1 год - до 1 июля 2012 г.

В частности, филиал "Донецкое РУ" АО "Банк "Финансы и кредит" победил в двух лотах — на предоставление 140 млн. грн. и 50 млн. грн. краткосрочных кредитов; Донецкий филиал АБ "Экспресс-Банк" предоставит 85 млн. грн.; ОАО «Укрсоцбанк» - 65 млн. грн. и АО «Сбербанк России» - 10 млн. грн.

Напомним, тендер был объявлен в апреле т.г.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

ГП «Донецкая железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 1 млн. 356 тыс. грн. чистой прибыли против 27 млн. 534 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.