ПЖД с 1 сентября намерена отменить 15 пригородных электропоездов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с 1 сентября 2011 г. намерена отменить 15 пригородных электропоездов из-за убыточности перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

«За 5 месяцев 2011 г. перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном железнодорожном сообщении только по Днепропетровскому региону обошлись ПЖД в 7,5 млн. грн., а компенсации из местного бюджета дорога получила 4,7 млн. грн., или 62,7% от потраченной суммы», - говорится в сообщении пресс-центра.

По данным ПЖД, дороге не хватает средств на ремонт и обновление подвижного состава. Парк вагонов электропоездов по Днепропетровскому региону составляет 204 единицы, 104 из которых (или 51%) построены в 1959-1962 гг. Они исчерпали не только нормативный, но и продолженный срок службы, а потому должны быть сняты с эксплуатации. Остальные вагоны требуют ремонта, в том числе и капитального. При этом капремонт только одной секции серии ЭР-1 стоит 1,2 млн. грн. В 2011 г. необходимо капитально отремонтировать 15 вагонов электропоездов.

Руководство ПЖД неоднократно обращалось к местным властям - областной, городским и районным государственным администрациям – по поводу того, что компенсационные выплаты за перевозку льготников пригородным железнодорожным транспортом не соответствуют интересам магистрали.

Руководство дороги предупредило, что вынуждено прибегнуть к непопулярным мерам, то есть отмене части электропоездов в пригородном сообщении.