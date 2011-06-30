УНП категорически против автогонок на джипах по заповедным территориям Полесья
Ривненская областная организация Украинской народной партии предупреждает, что не позволит проехаться по заповедным местам ривненского Полесья участникам автомобильных соревнований "Ukraine Trophy 2011", которые запланированы на 2-11 июля по маршруту Киев - Шацк (Волынская область).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении облорганизации УНП.
В частности, предусматривается, что владельцы около двух сотен джипов, среди которых и автомашина сына Президента Украины, планируют устроить автогонки по бездорожью в Полесском и Ривненском заповедниках, а также в Шацком национальном парке.
В связи с этим УНП предостерегает, что в случае проведения этих автогонок растительному и животному миру будет нанесен непоправимый вред.
Поэтому Ривненская областная организация партии обратилась к председателю областной государственной администрации Василию БЕРТАШУ, прокурору области Василию ПРИСЯЖНЮКУ и начальнику УМВД в области Василию ЛАЗУТКО «с требованием немедленно применить силу закона и продемонстрировать, что он - один для всех, запретив проведение гонок на территории Ривненщины».
В заявлении, в частности, подчеркивается: «Позорная акция, которая нарушает как украинское, так и европейское природоохранное законодательство (в частности, ответственность предусмотрена ст. 252 Уголовного кодекса Украины), свидетельствует о формировании в Украине феодальной системы с криминально-олигархическим уклоном… Человечество за тысячу лет выработало правила поведения, на фоне которых дикие гонки по заповедным местам демонстрируют хамскую вседозволенность участников и организаторов. Для цивилизованного мира такие акции неприемлемы уже более ста лет, поэтому сын Президента позорит Украину перед миром».
Областная УНП отмечает, что «в случае отсутствия реакции со стороны власти и правоохранительных органов оставляем за собой право отстаивать свою землю и закон всеми доступными методами».
Как сообщал УНИАН, раньше экологи выступили с требованием изменить маршрут автогонок на джипах «Украина Трофи», который планирует пройти через территорию трех заповедников.
«В двух из них – Полесском и Ривненском заповедниках – установлен режим абсолютной заповедности, а это означает, что там запрещено проходить даже пешим людям», - отметили, в частности, в Национальном экологическом центре Украины.