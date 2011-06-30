Железная дорога Молдовы повысила тарифы на перевозку транзита

ГП «Железная дорога Молдовы» (ЧФМ) повысило тарифы на перевозку широкого набора транзитных грузов.

Со 2-го полугодия рост произошел в широком наборе номенклатурных позиций транзита, следующего по сети ЧФМ.

Среди подорожавших позиций – уголь и руда, перевозимые инвентарными вагонами (рост ставки на 47,5%); при этом тарифы для частных вагонов оставлены без изменений. Кроме того, на 74% подорожал транзит кокса, на 13% – коксового пека и угля (последнего – в вагонах из-под выгрузки), на 22% – сырой нефти, на 27% – светлых нефтепродуктов.

Для перевозок через международный порт Джурджулешты (Молдова) сформирован ряд новых транзитных ставок. Так, к списку транзита, вывозимого через порт, добавлены жидкие продукты нефтехимии (каменноугольные смолы и масла). Встречным новым транзитным грузом через порт определен цементный клинкер. Кроме того, на 13% подорожала перевозка по железной дороге транзитного угля, доставляемого морскими партиями.

Время действия нового тарифного положения – до конца текущего фрахтового года, сообщает РЖД-Партнер.