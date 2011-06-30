Казахстан ратифицировал соглашение о тарифах на ж/д грузоперевозки в рамках ТС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики", сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашение предусматривает, что стороны до 1 января 2013 года унифицируют тарифы на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов по территории государств Таможенного союза по экспортному, импортному и внутригосударственному видам сообщений.

В рамках соглашения с начала 2013 года при перевозках грузов железнодорожным транспортом с территории государства Таможенного союза через территорию другого государства Таможенного союза в третьи страны и в обратном направлении, а также при перевозках внутри союза каждая из сторон соглашения будет применять унифицированный тариф.

Между тем, с 1 января 2015 года стороны обеспечивают доступ грузоперевозчиков к услугам железнодорожного транспорта на следующих принципах: равенство требований к перевозчикам, установленных законодательством каждой из сторон; обеспечение перевозчиками надлежащего технического состояния используемого ими подвижного состава; предоставление доступа к услугам инфраструктуры в пределах ее пропускной способности; проведение единой тарифной политики в сфере услуг инфраструктуры.