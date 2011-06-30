Продолжается строительство заезда со стороны моста Патона на Дарницком мосту

Продолжается строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», по состоянию на сегодня выполнены работы по обустройству железнодорожной составляющей моста, эстакад правобережного и левобережного подходов и Березняковского путепровода, а также автомобильного проезда с левого на правый берег и с правого на левый.

На 30 июня 2011 года на строительстве автомобильного съезда в направлении поселка городского типа Конча-Заспа возведено 5 опор из 9, из которых 3 будут расположены на территории ботанического сада им. Гришко и монтаж 1053 тонн металлоконструкций пролетных строений. Также уже начаты работы по устройству свай на опоре № 7, ведется монтаж металлоконструкций.

Напоминаем, что самые главные этапы работ были завершены в 2010 году: в сентябре открыто движение мостовым переходом для железнодорожного транспорта, в октябре завершено строительство и принят в эксплуатацию остановочный пункт «Левый берег», в декабре - открыто автомобильное движение с левого на правый берег. В марте 2011 года открыто автомобильное движение с правого берега на левый с заездом со стороны п.г.т. Конча-Заспа.