В ОАК для российско-украинских программ введена должность старшего вице-президента

Москва. В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) России для развития совместных российско-украинских программ введена должность старшего вице-президента.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций ОАК, соответствующую новую организационную структуру корпорации принял совет директоров ОАО «ОАК».

«Для координации действий, связанных с решением вопросов по реорганизации и консолидации ресурсов по программам транспортной авиации, а также развитию совместных российско-украинских программ, введена должность старшего вице-президента. В его функциональном подчинении будет находиться дирекция программ транспортной авиации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что организационная структура разработана в соответствии с задачами, поставленными перед корпорацией новой Стратегией развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.

В сообщении говорится, что полученный за период деятельности и выполнения производственных планов корпорации опыт однозначно говорит о необходимости координации управления программами в рамках головной компании. В связи с этим в утвержденной организационной структуре одним из ключевых элементов является блок управления авиационными программами, представленный дирекциями программ по основным направлениям деятельности корпорации: военной, гражданской, транспортной и специальной авиации. Дирекции программ будут подчинены непосредственно президенту ОАО «ОАК».

Также отмечается, что в деятельности авиастроительной отрасли инновационная составляющая, технологии и разработки являются одними из ключевых факторов развития. Поэтому в качестве одного из элементов управленческой структуры корпорации, отвечающей за технологическое развитие и инновации, введена должность вице-президента по программам и инновациям. Он будет осуществлять непосредственное руководство всеми структурными подразделениями, отвечающими за научно-техническое, технологическое развитие и инновации.

Кроме этого, в сфере ответственности исполнительного вице-президента корпорации будут находиться вопросы выработки единой политики осуществления внешних связей, выстраивания системы управления, отвечающей современным условиям и требованиям акционеров. Ранее эти функции распределялись между вице-президентом по корпоративному развитию и управлению и вице-президентом по административным вопросам, должности которых теперь упразднены.

Согласно новой структуре ОАО «ОАК» количество должностей вице-президентов сократилось с девяти до пяти.

Как сообщал УНИАН, ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» являются учредителями ООО «ОАК – Антонов» на паритетной основе: 50% доли совместного предприятия находится в собственности российского партнера, 50% доли – украинского.

Справка УНИАН. ОАО «ОАК» создано в соответствии с указом президента РФ в 2006 г. «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация».

Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.

Уставный капитал корпорации составляет 201,93 млрд. рублей.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.