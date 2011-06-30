Брюссель. С 1 июля в Евросоюзе произойдет очередное снижение цен на мобильную связь в роуминге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Джонатан ТОДД.

По его словам, максимальные цены на совершение звонка в роуминге снизятся с 39 до 35 центов за минуту, максимальные цены на получение звонка в роуминге – с 15 до 11 центов за минуту.

Дж.ТОДД отметил, что эти максимальные цены будут действовать до конца июня 2012 года.

Вместе с тем, представитель Еврокомиссии сообщил о намерении комиссии представить на следующей неделе новый проект законодательства в этой сфере, направленный на развитие конкуренции.

«На сегодняшний день операторы рынка не предлагают цен ниже верхних пределов. Поэтому мы предложим новое законодательство, которое будет направлено на борьбу с недостатком конкуренции на рынке роуминга», - сказал Дж.ТОДД.

Он напомнил, что целью Еврокомиссии является снижение до нуля разницы между ценами на звонки с мобильных внутри стран-членов ЕС и ценами на звонки в роуминге в ЕС до 2015 года.