«Борисполь» с 1 сентября переведет все внутренние рейсы в терминал В

Международный аэропорт «Борисполь» планирует с 1 сентября перевести обслуживание всех внутренних рейсов из терминала А в терминал В. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил гендиректор аэропорта Антон ВОЛОВ.

«Таким образом, с 1 сентября мы планируем открыть первый в Украине трансферный терминал на базе терминала В», - сказал он.

По словам А.ВОЛОВА, это делается с целью развития аэропорта «Борисполь» в хаб — транзитный аэропорт. Таким образом, к примеру, транзитный пассажир, прилетев на внутреннем рейсе в Киев, сможет, не выходя из терминала, улететь по своему маршруту в международном направлении и т.п.

«Мировые стандарты предусматривают, что трансферная зона для пассажиров должна быть под одной крышей, чтобы людям не приходилось переходить из терминала в терминал», - отметил А.ВОЛОВ. По его словам, кроме того, терминал А уже превышает свои пиковые возможности по обслуживанию, неудобен для пассажиров, не имеет системы кондиционирования, поскольку при строительстве не предусматривался для обслуживания пассажиров.

По заказу «Борисполя» компания Ricondo&Assoсiates провела моделирование пропускной способности аэропорта и изменила проект реконструкции терминала В, которая ведется аэропортом с 2009 г. Таким образом, в терминале В добавляется зона прилета внутренних пассажиров, зона сортировки и получения багажа внутренних рейсов (в терминале А это все делалось вручную), создаются полноценные трансферные зоны для транзитных пассажиров.

В целом увеличилось количество стоек регистрации, контроля. Если в терминале А зал ожидания составляет 350 кв. м, то в терминале В — 1500 кв. м, увеличивается количество выходов на посадку. При этом зал будет оборудован динамическими перегородками, которые позволят в зависимости от пика пассажиров менять площади ожидания для внутренних и международных пассажиров.

По словам А.ВОЛОВА, текущие пропускные способности терминала В — 1600 пасс. в час, после реконструкции дополнительно терминал сможет пропускать минимум еще 800 пасс. в час. Пик, который может пропускать терминал А, — 600 пасс. в час.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более 100 международных и украинских маршрутах.