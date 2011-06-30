В Николаеве будет снесена базовая станция компании «МТС Украина»

В Николаеве по решению суда будет снесена базовая станция компании «МТС Украина», а мобильный оператор обязан уплатить штраф в размере 252,43 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, 29 июня Хозяйственный суд Николаевской области принял решение по иску прокурора Заводского района, который выступил от имени Николаевского городского совета к Южному территориальному управлению обособленного подразделения ПрАО «МТС – Украина».

Согласно иску, прокуратура требовала, чтобы мобильный оператор освободил самовольно занятый земельный участок площадью 0,0020 га на пересечении улиц Фрунзе и 7-й Поперечной в Николаеве, где еще в сентябре прошлого года была установлена и ограждена железным забором базовая станция мобильной связи.

За самовольное занятие площадки ответчик обязан уплатить штраф и за свой счет привести площадку в порядок.

Представители компании «МТС Украина» на заседание не явились. В суде присутствовали сотрудники прокуратуры, Николаевского городского совета и Николаевской областной молодежной общественной организации «Экологическая правовая защита». Именно экологи подняли вопрос сноса станции мобильной связи. Они написали в различные инстанции множество писем и довели дело до суда.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Заводского района в полном объеме и принял решение освободить самовольно занятую площадку, а от мобильного оператора потребовал уплатить штраф.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,28 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.

В 2010 году "МТС Украина» ввела в эксплуатацию 245 новых базовых станций