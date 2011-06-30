ДЖД выделила свыше 38 млн. грн. на отдых и оздоровление работников и их семей

Донецкая железная дорога (ДЖД) выделила свыше 38 млн. грн. в 2011 году на отдых и оздоровление своих работников и членов их семей.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, в частности, в текущем году более восьми тысяч работников Донецкой железной дороги, членов их семей, а также неработающих пенсионеров имеют возможность поправить свое здоровье в двух санаториях-профилакториях и оздоровительном комплексе «Урзуф» Донецкой железной дороги. На эти цели предприятие выделяет 30 млн. грн. Стоимость путевок для работников железнодорожного транспорта составит от 10 до 50% от общей стоимости.

Кроме того, на проведение детской оздоровительной кампании Донецкая железная дорога выделяет средства в размере свыше 8 млн. грн. В пяти детских здравницах Донецкой железной дороги в летний период отдохнут более 5 тысяч детей. Из них около 300 детей из многодетных семей, родители и опекуны которых работают на Донецкой железной дороге, смогут оздоровиться бесплатно - расходы за хозяйственное содержание взяла на себя ДЖД, а родительский взнос уплачен за счет средств профсоюзного бюджета Дорпрофсожа.