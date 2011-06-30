“Ощадбанк” предоставит ДЖД кредиты на 613 млн. грн.

Донецкое областное управление ОАО “Ощадбанк” победило в тендере Донецкой железной дороги (ДЖД) на предоставление долгосрочных кредитных ресурсов, который был объявлен в апреле т.г.

Об этом сообщается на сайте "Государственные закупки".

Согласно сообщению, Донецкое управление “Ощадбанка” победило во всех семи лотах на общую сумму 612,845 млн. грн.

Кредиты берутся на 3 года, до декабря 2014 г.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

ГП «Донецкая железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 1 млн. 356 тыс. грн. чистой прибыли против 27 млн. 534 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 68,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 45,037 млрд. грн., обязательства - 51,243 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,838 млрд. грн.