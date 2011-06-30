“Аэросвит” планирует увеличить транзит пассажиров через “Борисполь” почти в 2 раза

Авиакомпания “Аэросвит — Украинские авиалинии” прогнозирует транзитный пассажиропоток через аэропорт “Борисполь” в 2011 г. на уровне 920 тыс. пасс. против 503 тыс. в 2010 году, что в 1,8 раза больше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При этом “Аэросвит” рассчитывает увеличить долю транзитных перевозок через аэропорт в т. г. до 50% от общего количества пассажиров, следующих рейсами авиакомпании в/из “Борисполя” (в прошлом году доля транзитных пассажиров составила 37%).

В целом ожидается, что с учетом прямых и транзитных потоков в 2011 г. “Аэросвит” перевезет в /из “Борисполя” около 2 млн. пассажиров. Всеми рейсами, включая прямые международные полеты из регионов Украины, услугами авиакомпании в т.г. воспользуются более 2,5 млн. пассажиров.

Рост авиационного транзита через “Борисполь” в компании объясняют развитием собственной маршрутной сети авиакомпании, оптимизацией расписания с целью создания удобных стыковок в аэропорту базирования.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" расширит собственную сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.

В текущем году "АэроСвит" уже приступил к освоению шести новых направлений в города Западной и Центральной Европы, России и Казахстана. Осенью к пяти существующим дальнемагистральным линиям (в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок) "АэроСвит" намерен добавить еще три трансконтинентальных беспосадочных маршрута в страны Юго-Восточной Азии – в Коломбо, Гонконг и Хошимин.

В результате открытия новых воздушных линий и повышения частотности полетов по существующим направлениям "АэроСвит" в пик летнего сезона 2011 года будет выполнять свыше 850 собственных регулярных авиарейсов в неделю – на 27,5% больше, чем в прошлом году.