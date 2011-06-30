FlyDubai с 16 сентября открывает регулярный рейс «Харьков-Дубаи»

Авиакомпания FlyDubai с 16 сентября открывает регулярный прямой рейс «Харьков – Дубаи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на пресс-конференции, посвященной презентации туристических возможностей Объединенных Арабских Эмиратов на украинском рынке, сообщил представитель авиакомпании FlyDubai.

По его словам, авиакомпания FlyDubai открывает 16 сентября регулярные рейсы до Дубаи с вылетами из Киева и Харькова, 17 сентября – с вылетом из Донецка.

Коммерческий директор FlyDubai в ОАЭ, на Ближнем Востоке, в Европе и странах СНГ Джейхун ЭФЕНДИ отметил перспективность рынка СНГ для авиакомпании FlyDubai.

«Хочется также отметить, что в настоящее время рынок СНГ является приоритетным для нашей авиакомпании. Мы активно и успешно стартовали с полетными программами в России, и в сентябре 2011 года начинаем выполнять регулярные рейсы из Украины. При активной и хорошей заполняемости рейсов мы сможем перевозить до 50 тысяч украинских туристов в год», - отметил он.

Справка УНИАН. FlyDubai – первая бюджетная авиакомпания из Дубаи. Основана Правительством Дубаи в марте 2008 года и начала коммерческие полеты 1 июня 2009 года.

Стоимость билета из Харькова в Дубаи будет начинаться от 225 дол., из Дубаи в Харьков – от 215 дол. США. Из Харькова, начиная с 16 сентября, FlyDubai будет выполнять полеты в Дубаи дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Рейс FZ726 будет вылетать из Харькова в 14:10 и прибывать в Дубаи в 19:40 по местному времени. Рейс FZ725 будет вылетать из Дубаи в 09:10 и прибывать в Харьков в 13:10 по местному времени.