"АвтоКрАЗ" планирует продать в России 1120 автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2011 года планирует продать в России 1120 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай ЛЯПУН вчера на пресс-конференции во время проведения «АвтоКрАЗшоу».

По его словам, 1000 грузовиков будет продано через официального дилера компании — фирму «РусКрАЗ».

«Параллельно ищем другие каналы продаж. Так, через предприятие «Подъемные машины», которое монтирует на грузовики мультилифты, тоже будем осуществлять поставку. С ними подписан протокол намерений, и с сентября по 20 автомобилей будем продавать», - отметил Н.ЛЯПУН.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1002 шт и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1063 шт.