НКРС выдала лицензии 4 операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче двух лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций и двух лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

НКРС также переоформила три лицензии и продлила срок действия четырех лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций. Продлен срок действия шести лицензий и переоформлено пять лицензий на пользование РЧР. Операторам выданы четыре разрешения и переоформлено восемь разрешений на использование номерного ресурса.

На заседании принято решение о выдаче лицензии на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей физическому лицу-предпринимателю Севрюкову В.О. на территории поселка Новый Мир Донецкой области, а ООО «Армянскинтернетсервис» будет предоставлять услуги на территории м. Армянск АР Крым. ООО «Квант» переоформлена лицензия на предоставление услуг на территории Донецка, ПАО «Концерн-Электрон» переоформлена лицензия на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи на территории Львова и Львовской области, а ПАО «Научно-технический комплекс «Електронприлад» - в Киеве.

Продлен срок действия лицензии ООО «ТелеНавигатор» на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей на территории г. Кривой Рог, лицензии ПП ТВФ "Зурбаган" - на территории г. Конотоп Сумской области, лицензии ООО "Захидтелесервис" - на территории Львовской области и лицензии ООО "Информационно технологическая лаборатория" на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Харькова и Харьковской области.

ООО «Мегател» получило лицензию на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа на территории АР Крым, ПРАО «Киевстар» получило лицензию на дополнительную полосу радиочастот для радиорелейной связи на территории Житомирской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской областях. Кроме того, комиссия своим решением продлила срок действия лицензии СП «Инфоком» для широкополосного радиодоступа в Черновицкой, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях, ООО «ММДС - Черновцы» продлен срок действия лицензии для мультисервисного радиодоступа в Черновицкой области. Переоформлены три лицензии ПРАО «Международный Медиа Центр-СТБ» для спутниковой радиосвязи спутниковой фиксированной радиослужбы системы Amos и одну лицензию для спутниковой радиосвязи спутниковой фиксированной радиослужбы системы Amos-2 в Киеве.