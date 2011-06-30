«АвтоКрАЗ» планирует создать СП по сборке грузовиков в Грузии

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) планирует создать совместное предприятие по сборке грузовиков в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай ЛЯПУН вчера на пресс-конференции.

По его словам, сейчас руководство предприятия прорабатывает вопрос открытия в Грузии совместного предприятия.

«Создание совместного сборочного предприятия в Грузии - это проект 2012 года», -отметил Н.ЛЯПУН.

Вместе с тем он не уточнил возможные объемы сборки КрАЗов на территории Грузии.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1002 шт. и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1063 шт.