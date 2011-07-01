Нацбанк запускает собственный спутниковый телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вчера на заседании принял решение о выдаче лицензии на спутниковое вещание ООО «Банковское телевидение».

Компания собирается вещать под логотипом «Банк-TV» и является, по словам ее представителей, «стопроцентной собственностью Национального банка Украины», сообщает “Телекритика”.

Заместитель председателя Нацсовета Лариса МУДРАК сообщила, что «Банк-TV» планирует вещать со спутника Astra 1G (оператор телекоммуникаций - ГП «Укркосмос»). Формат телеканала будет информационно-просветительским, в эфире будет 21 час 10 минут в сутки национального продукта (в том числе 20 часов 10 минут собственных программ) и 2 часа 50 минут в сутки - иностранного продукта.

Телеканал представляла советник председателя НБУ Марта ГРЫМСКАЯ (советником мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО также была Марта ГРЫМСКАЯ – УНИАН), ответственная за проект. По ее словам, «Банк-TV» планирует стартовать ближе к середине осени. Это будет первый специализированный финансовый телеканал Нацбанка.

По словам М.ГРЫМСКОЙ, в эфире «Банк-TV» будет банковская и финансовая информация, экономическая аналитика, обзоры деловой прессы, авторские программы, программы центральных банков других стран, информация международных информагентств (например, Bloomberg). 70% эфира будут занимать выпуски новостей, интервью руководителей Нацбанка и аналитические программы, 20% - просветительские программы, например, о развитии центральных банков мира и о личных финансах, 10% - сообщения НБУ.

Сейчас проводится конкурс на руководителя телеканала, а в состав редакционного совета, по словам М.ГРЫМСКОЙ, вошли работники пресс-службы и периодических изданий Нацбанка.

На вопрос члена Нацсовета Николая ФАРТУШНОГО об источниках финансирования М.ГРЫМСКАЯ ответила, что постановлением НБУ от 17 июня при создании ООО «Банковское телевидение» было внесено 10 млн. грн. уставного капитала, отмечает “Телекритика”.

Члены Нацсовета единогласно проголосовали за выдачу лицензии банковскому каналу.

По информации Института медиаправа, Нацбанк тратит более 3 млн. грн. в год на свои периодические издания. Так, в 2009 году на девять своих журналов НБУ потратил 3 млн. 221 тыс. 657 грн.