С 1 июля 2011 г. - безбумажные технологии при грузоперевозках на "Укрзалізниці"

С 1 июля 2011 года "Укрзалізниця" перешла на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении.

В основе электронного документооборота лежит обмен данными через автоматизированные системы железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, которым будет удостоверяться электронная накладная.

Электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза.

Подключение к работе в системн АС Клиент – УЗ

Электронная заявка на официальном веб-сайте "Укрзалізниці" по адресу http://www.uz.gov.ua/as_client/.

Консультации по организации доступа к АС Клиент: (044) 406-29-49

Получение ключа электронной цифровой подписи: http://csk.uz.gov.ua

Контактные телефоны по вопросам получение электронной цифровой подписи: (044) 465-39-03, 465-39-05

Контактные телефоны по договорным вопросам – (044) 465 09 41, 465 09 42

"Укрзалізниця" выполнила все необходимые юридические процедуры для полноценного начала работы своих клиентов с 1 июля 2011 г. в системе отправления и приема грузов с помощью безбумажных электронных технологий.

Полный текст приказа Мининфраструктуры

Видеохостинг Youtube на тему:

http://www.youtube.com/watch?v=oTxd6_N2gLE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vbej_FIQGGM