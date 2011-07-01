С 1 июля 2011 г. - безбумажные технологии при грузоперевозках на "Укрзалізниці"
С 1 июля 2011 года "Укрзалізниця" перешла на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении.
В основе электронного документооборота лежит обмен данными через автоматизированные системы железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, которым будет удостоверяться электронная накладная.
Электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза.
Подключение к работе в системн АС Клиент – УЗ
Электронная заявка на официальном веб-сайте "Укрзалізниці" по адресу http://www.uz.gov.ua/as_client/.
Консультации по организации доступа к АС Клиент: (044) 406-29-49
Получение ключа электронной цифровой подписи: http://csk.uz.gov.ua
Контактные телефоны по вопросам получение электронной цифровой подписи: (044) 465-39-03, 465-39-05
Контактные телефоны по договорным вопросам – (044) 465 09 41, 465 09 42
"Укрзалізниця" выполнила все необходимые юридические процедуры для полноценного начала работы своих клиентов с 1 июля 2011 г. в системе отправления и приема грузов с помощью безбумажных электронных технологий.
Полный текст приказа Мининфраструктуры
Видеохостинг Youtube на тему:
http://www.youtube.com/watch?v=oTxd6_N2gLE&feature=related