Забронируй вагон через Интернет

«Раньше клиент за 2-3 суток должен был приехать на станцию, дать заявку, после подачи вагона опять прийти в товарную контору и оформить перевозочный документ, - рассказал гендиректор «Укрзализныци» Владимир Козак. – Теперь заявку на оформление груза можно подать в течение несколько минут, не выходя со своего офиса».

Как «Клиент» клиенту… Реально это выглядит так. Грузоотправитель (который заблаговременно подключился к системе) заходит на сайт "Укрзализныци" в раздел «АС Клиент УЗ» и заполняет электронную накладную. Этот документ получает статус черновика и его можно как распечатать на бумажном носителе, так и оправить через интерфейс «АС Клиент УЗ» для дальнейшей обработки. Если вы продвинутый грузоотправитель и предпочитаете интерактивное общение непосредственному контакту с работниками товарных станций, вы скрепляете документ электронной цифровой подписью с помощью USB-ключа (внешне - обычная флэшка). Теперь документ уже имеет статус перевозочного. О дальнейшем позаботится железная дорога, а грузоотправитель может виртуально следить за прохождением груза через Интернет – вплоть до его прибытия на станцию назначения.

По подсчетам специалистов, в результате время оформления груза сократится в 10 раз. Также новая система упростит жизнь смежникам: сортировочным станциям, таможням, портам, которые смогут планировать свою работу за 2-3 дня до реального появления вагона.

По словам начальника Главного коммерческого управления "Укрзализныци" Владимира Иващука, интерес клиентов к новой технологии просто огромен - за неделю до старта системы ведомство ежедневно получало по 500 заявок на подключение. Сейчас в системе «Клиент УЗ» уже около 4 тысяч пользователей. "Укрзализныця" заблаговременно провела 6 больших презентаций для крупных клиентов. Одна из них, в частности, прошла сегодня, 1 июля: между станциями «Кушугум»-«Запорожье-Левое» ПЖД отправился первый груз с полным уходом от бумажных технологий.

А что делать тем грузоотправителям, у кого нет доступа к Сети? По мнению первого заместителя начальника ЮЗЖД Виталия Жураковского, маленький клиент не потеряется. «Это, в основном, касается лесхозов, погрузочно-разгрузочные работы в которых ведутся на отдаленных участках. Но головной офис, как правило, находится в цивилизованном месте, где есть спутниковая и GPS связь, Интернет и проч.», - пояснил он.

1 июля 2011 года начался только первый этап проекта - переход от бумажных перевозочных документов на их электронное оформление с помощью цифровой подписи. На этом этапе клиенты УЗ (конечно, непродвинутые) еще смогут пользоваться бумажными накладными. (Кстати сказать, железная дорога сэкономит на уходе от них около 5 млн.) «А с начала 2012 года "Укрзализныця" предложит грузоотправителям уже следующий этап - электронное оформление и других документов, требующих двухстороннего согласования: от заявки на отправку груза до оформления электронного документа при его выдаче на станции назначения», - сообщил В. Иващук.

Как считают в «Укрзализныце», в дальнейшем это позволит железнодорожникам объединить функции приемосдатчика и товарного кассира, введя должность коммерческого агента.

По следам ЦИМ/СМГС

На первом этапе электронный документооборот будет распространяться только на внутренние грузоперевозки, а в перспективе и на международные в рамках ОСЖД (Организации сотрудничества железных дорог) и пространства колеи 1520 мм. По мнению В. Иващука, эта перспектива достаточно близка. Переход на электронную накладную будет несложным, поскольку она максимально похожа на унифицированные международные накладные ЦИМ/СМГС, которые сейчас применяются при мультимодальных перевозках в направлении Балтийское море - Черное море и комбинированных перевозках между странами Европы, Кавказа и Азии. Напомним, что эти накладные специалисты УЗ разработали еще в 2004 году, а сама накладная впервые была «обкатана» на сети УЗ.

Что касается наиболее близкого партнера – РЖД – для ускорения прохождения грузов через границу российским коллегам уже предложено возобновить обмен электронными данными. А также поручить «ТрансКонтейнеру» и Украинскому государственному центру транспортного сервиса «Лиски» организовать пилотный проект по информационному обмену данными, включая электронные накладные и другие сопроводительные документы. Кстати, РЖД уже 100% грузоперевозок на своей территории осуществляют с использованием системы электронной накладной, правда, пока что вместе с бумажным вариантом

Справка. Чтобы подключиться к автоматизированной системе «Клиент УЗ», клиенту необходимо зайти на страницу официального сайта "Укрзализныци" (http://www.uz.gov.ua/as_client) и оформить заявку. После этого на электронную почту клиента отправляется сообщение с реквизитами доступа к системе: инструкции, параметры доступа к АС Клиент-УЗ (имя и пароль) и адрес веб-сайта.

Клиенты, которые уже подключены к системе АС МЕСПЛАН, подключаются к АС Клиент-УЗ в автоматическом режиме.

Следующим шагом является заключение дополнения об обмене электронными документами в договоре об организации перевозок и получение ЭЦП (электронной цифровой подписи). Ее можно получить как в главном электронно-вычислительном центре «Укрзализныци», так и в других центрах сертификации ключей.

Елена Кузнецова (УНИАН)