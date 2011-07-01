Доступ к системе АС Клиент УЗ получили уже около 4 тыс. клиентов

Доступ к автоматизированной системе по оформлению электронных перевозочных документов получили уже около 4 тыс. клиентов “Укрзализныци”.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, об этом сегодня сообщил начальник Главного коммерческого управления "Укрзализныци" Владимир ИВАЩУК в рамках презентации электронной накладной, первый груз по которой отправился сегодня по маршруту Кушугум - Запорожье Левое.

"Сейчас доступ к системе АС Клиент УЗ, которая позволяет оформить перевозку в электронном виде, получили около 4 тыс. клиентов железнодорожного транспорта. Ежедневно в данной системе регистрируется около 400 клиентов", - отметил В. ИВАЩУК.

Он напомнил, что для возможности оформления перевозочных документов в электронном виде до 1 июля на железных дорогах была проведена рекламная кампания, которая способствовала разъяснению преимуществ, которые получает клиент железнодорожного транспорта от внедрения электронного документооборота, и методов регистрации в специально разработанной автоматизированной системе АС Клиент УЗ. Сейчас проводится регистрация клиентов через портал Главного информационно-вычислительного центра “Укрзализныци”.

"Сегодня железная дорога завершила путь внедрения электронного документооборота, который начат еще в 2006-2007 году. Безбумажная технология является передовой в СНГ. Электронная накладная позволит ускорить оборот вагона, уменьшить влияние человеческого фактора при внесении данных в автоматизированную систему "Укрзализныци", исключить присутствие клиента на станции отправления при оформлении груза ", - сообщил В.ИВАЩУК.

Как отметил он, еще начиная с мая этого года на всех 1106 станциях, открытых для грузовых операций, железнодорожники подписывают перевозочные документы путем наложения электронной цифровой подписи.

С начала 2012 года "Укрзализныця" предложит своим клиентам следующий этап - электронное оформление и других документов, требующих двухстороннего согласования. Внедрение электронного документооборота будет происходить поэтапно и будет касаться всех документов - от согласования заявки на отправку груза до оформления электронного документа при выдаче груза на станции назначения.

Справка УНИАН. С 1 июля этого года “Укрзализныця” перешла с бумажного на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении.

В основе электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, которой будет удостоверяться электронная накладная. Электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза.

Электронный документооборот осуществляется с помощью автоматизированной системы - АС Клиент УЗ.