«Укравтодор» объявил тендер на улучшение состояния дорог

«Укравтодор» объявил тендер на строительные работы для реализации проекта реабилитации подходов к Киеву и пилотного проекта по обслуживанию автодороги Киев-Чоп M-06.

Об этом сообщается на сайте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, данный проект финансируется ЕБРР совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в размере 900 млн. евро (без учета налогов).

Как отмечается в сообщении, проект потребует закупки строительных работ на первом этапе: ремонт участка дороги М-06 Киев - Чоп, км 14 +080 - км 128 +000 по отдельным сегментам; ремонт участка дороги M-07 Киев - Ковель-Ягодин, км 30 +600 - км 64 +000.

Строительные работы для второй фазы: ремонт участка дороги М06 Киев - Чоп, км 128 +000 - км 152 +400; ремонт участка дороги М-01 Киев - Минск, км 18 +730 - км 98 +000 по отдельным сегментам; ремонт участка дороги М-05 Киев - Одесса, км 17 +740 - км 87 +000 по отдельным сегментам (за исключением участка км 36,00 - км 42,00); ремонт участка дороги N-01 Киев - Знаменка, км 14 +470 - км 43 +345; ремонт участка дороги R-02 Киев - Иванков, км 11 +432 - км 48 +000.

Также тендер объявлен на консультационную помощь по надзору за строительными работами на первой фазе проекта и на второй; на обслуживание дороги М-06 и на консультации по надзору за ремонтными работами на участке дороги М-06.

Как напоминают в ЕБРР, торги для вышеуказанных контрактов первой фазы запущены во втором/третьем квартале 2010 года, для ремонтных работ и соответствующей консультационной помощи планируется начать во втором/третьем квартале 2011 года, торги для строительства по второй фазе проекта, как ожидается, начнутся в четвертом квартале 2011 года.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» привлек средства ЕИБ и ЕБРР на реализацию проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев» в размере 900 млн. евро.

В рамках проекта будет проведена реконструкция и капитальный ремонт шести главных автомобильных магистралей на подходах к Киеву, в частности дорог: М-06 Киев-Чоп (от Киева до Житомира), М-07 Киев-Ковель-Ягодин (в пределах Киевской области), М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (до села Кипти), М-05 Киев-Одесса (до Белой Церкви), Н-01 Киев-Знаменка (до Обухова), Р-02 Киев-Иванков-Овруч (до Дымера). При этом автодороги Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин входят в программу подготовки к Евро-2012.

26 ноября 2010 г. «Укравтодор» подписал с ЕБРР соглашение на предоставление 450 млн. евро кредита, кредит предоставляется на 15 лет. 27 мая 2011 г. «Укравтодор» подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для получения кредита в размере 450 миллионов евро, кредит предоставляется на 20 лет.