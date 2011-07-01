ВОЛЯ ускорила доступ в Интернет для своих абонентов

В июне 2011 года компания ВОЛЯ завершила очередной этап масштабной модернизации телекоммуникационной сети, благодаря чему абоненты компании почувствовали качественные изменения: и увеличение скорости, и повышение стабильности доступа к ресурсам Интернета.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Для оценки эффективности проведенных улучшений, для пользователей пакетов, в которых ранее предлагалась скорость до 2 Мбит/с и до 10 Мбит/с, была увеличена скорость доступа в Интернет до 4 Мбит/с и 15 Мбит/с соответственно без изменения стоимости услуги.

Для абонентов, которые хотят повысить надежность и скорость доступа в Интернет, при подписке или переходе на пакеты со скоростями до 38 Мбит/с или до 150 Мбит/с, предоставляется в пользование модем новейшего стандарта DOCSIS 3.0. Кроме того, на оборудование, которое компания предоставляет в пользование, распространяется пожизненное сервисное обслуживание. При этом для абонентов, которые ранее приобрели у компании оборудование, действует специальная программа – компания выкупает оборудование и зачисляет эти средства на лицевые счета абонентов.

Как отметил генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ, компания стремится к тому, чтобы ее абоненты были удовлетворены получаемыми услугами, поэтому постоянно развивает свою сеть и стремится обеспечить высокое качество и надежность услуг для каждого абонента.

По его словам, в компании «постоянно анализируется обратная связь от абонентов и их ожидания», что становится основой для дальнейшего развития услуг и сервиса компании ВОЛЯ.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.