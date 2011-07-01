РЖД возьмет до 25 млрд. руб. кредитов у "Банка Москвы"

ОАО "РЖД" возьмет кредиты на общую сумму до 25 млрд рублей у ОАО "Банк Москвы".

Срок кредита – до 7 лет, говорится в сообщении о решении акционеров банка на годовом собрании.

Процентная ставка по кредитам составит не менее 3,5% годовых. РЖД разместит средства на депозитах Банка Москвы на срок до 5 лет с выплатой процентов в зависимости от срока размещения средств со ставкой до 15% годовых.

Стороны заключат договоры о предоставлении банковских гарантий по поручению РЖД на эту же сумму на срок до 5 лет с уплатой вознаграждения за их выдачу в размере не менее 0,2% годовых от суммы гарантии.

Цели, на которые перевозчик привлекает средства, в сообщении не указаны.