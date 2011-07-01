«Азовмаш» в I полугодии увеличил реализацию продукции почти вдвое

ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая область) в первом полугодии 2011 года в 1,9 раза увеличило объем реализации товарной продукции в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года – до 4,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Азовмаш».

Согласно сообщению, удельный вес экспорта в объеме реализации за этот период составил 90,8%.

В пресс-службе подчеркнули, что залогом успешной работы предприятия стала деятельность ведущей отрасли вагоностроения - за 6 месяцев с начала года было изготовлено 7480 грузовых вагонов, среди потребителей – транспортные компании России, Казахстана, Украины.

В сообщении также отметили, что за январь-июнь 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на предприятии в 3 раза выросло производство полувагонов, достигнув 2299 единиц.

Благодаря традиционному сотрудничеству с предприятиями компаний «Метинвест», «ИСД», другими украинскими меткомбинатами заказчикам было отгружено за полгода 2,9 тыс. тонн основной номенклатуры производства тяжелого машиностроения. В основном это доменное и сталеплавильное оборудование, запчасти к ним, крановое оборудование и комплектующие для формовочной линии «Кюнкель-Вагнер» для мелкого вагонного литья, заключено в сообщении.

Справка УНИАН. Группа компаний «Азовмаш» — один из крупнейших машиностроительных комплексов предприятий Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции.

Сегодня «Азовмаш» поставляет свою продукцию более чем в 20 стран мира. 50% + 1 акция ОАО «Азовмаш» принадлежит ФГИУ, 50% - 1 — ЗАО «УПТК».