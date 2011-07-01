НКРС утвердила Порядок регистрации абонентов без заключения письменного договора

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение об утверждении Порядка регистрации абонентов, которые получают телекоммуникационные услуги, без заключения договора в письменной форме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Документ распространяется на отношения между операторами, провайдерами телекоммуникаций и потребителями телекоммуникационных услуг, в случае их регистрации. Так, Порядком установлено как право, так и обязанность таких потребителей (как физических, так и юридических, лиц) зарегистрироваться у оператора, провайдера телекоммуникаций, - например, в случае перенесения абонентского номера при переходе к другому оператору или провайдеру, или в случае возвращения неиспользованных средств при отказе от предоплаченных услуг. Для регистрации потребитель лично подает оператору, провайдеру телекоммуникаций, письменное заявление о регистрации, которое содержит персональные данные потребителя. Порядком предусмотрено, что по получении от абонента соответствующего заявления сама процедура регистрации должна длиться один рабочий день.

Зарегистрировавшись, абонент имеет право на получение от оператора информации о собственных учетных данных и о предоставленных ему телекоммуникационных услугах.

Запись о регистрации абонента сохраняется в соответствующей базе данных оператора в течение всего срока действия договора, а также в течение срока исковой давности, определенного законодательством, в случае расторжения отмеченного договора.

Оператор, провайдер телекоммуникаций, должен в соответствии с законодательством обеспечивать сохранение сведений, полученных при регистрации абонента.

Информация о потребителе, полученная во время проведения его регистрации, может быть размещена в телефонных справочниках, в том числе электронных версиях и базах данных информационно-справочных служб, лишь при наличии письменного согласия потребителя.

Порядок регистрации абонентов будет направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу после официального опубликования.