"МТС Украина" во 2-м квартале построила 53 базовые станции

Компания «МТС Украина» в период с 1 апреля по 30 июня 2011 года, в рамках программы по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия сети, установила и ввела в эксплуатацию 53 новые базовые станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Две базовые станции установлены в тех населенных пунктах, где ранее не было покрытия оператора – селе Малая Нехвороща Машевского района Полтавской области и селе Сибереж Репкинского района Черниговской области. Емкость существующей сети увеличена 27 базовыми станциями. Также установлено 7 базовых станций для ключевых абонентов и 17 микроБС.

Новые базовые станции стандартов GSM900 и GSM1800 для действующего покрытия были смонтированы и сданы в эксплуатацию в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Донецкой, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской областях и АР Крым.

Как отметили в компании, увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций. За первый квартал 2011 года в эксплуатацию были введены 25 дополнительных стоек базовых станций.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,48 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ведущего телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь», составляет более 100 миллионов абонентов.