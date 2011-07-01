Набсовет Крюковского ВСЗ назначил членом правления Олийныка

Наблюдательный совет ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) уволил члена правления Валентина БОЙКО, назначив вместо него Леонида ОЛИЙНЫКА.

Об этом говорится в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

В.БОЙКО занимал должность с апреля 2003 года. Л.ОЛИЙНЫК назначен на должность до 25 апреля 2013 года. Акциями завода не владеет.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.