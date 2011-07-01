Во Львовской области подорожал проезда в пригородных и междугородных автобусах

Во Львовской области с сегодняшнего дня выросла стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, это предусмотрено распоряжением председателя ОГА «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении».

Как сообщил начальник управления предпринимательства, тарифно-ценовой политики и по вопросам собственности Львовской ОГА Николай ПОЛЕВЫЙ, согласно данному распоряжению, увеличиваются предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении за 1 км проезда пассажира (без НДС): в пригородных автобусах с 0,18 грн. до 0,25 грн.; в междугородных автобусах с 0,20 грн. до 0,25 грн.;

Стоимость одной поездки автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении устанавливается в размере не менее 1,50 грн.; стоимость перевозки багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении устанавливается в пределах 10% от стоимости проезда пассажира на автобусном маршруте.

«С перевозчиками области мы договорились о том, что тарифы на автоперевозку пассажиров будут расти поэтапно, в зависимости от стоимости на рынке горюче-смазочных материалов. В тарифе перевозчикам заложено 10-15% рентабельности», - сказал Н.ПОЛЕВЫЙ.

С сегодняшнего дня в области стоимость проезда за 1 км будет составлять 23 копейки.