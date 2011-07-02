Экологи предупредили участников Ukraine Trophy-2011 о недопустимости въезда в заповедники

Столичные экологи предупредили участников трофи-марафона Ukraine Trophy-2011 о недопустимости въезда в заповедные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую разъяснительную акцию с вручением каждому участнику гонки соответствующей памятки сегодня на Майдане Незалежности в Киеве провели столичные активисты разных экологических организаций.

Как отметила в интервью журналистам одна из активистов Мария ФАТИКОВА, в пятницу участники гонки представили экологам новый маршрут, который обходит заповедники и пересекает Полесский заповедник лишь однажды по дороге общего значения.

«Но гонка не являются движением по определенной дороге, маршрут представляет собой ряд контрольных точек, поэтому нет уверенности, что автомобили действительно не заедут в заповедники», - сказала она.

По словам М.ФАТИКОВОЙ, чтобы убедиться в том, что джипы действительно будут объезжать заповедные зоны, активисты экологического движения планируют ехать вместе с участниками гонки.

«Хотя маршрут и не проложен через заповедники, он пролегает через ряд заказников, которые также являются объектами природно-заповедного фонда, в которых живут «краснокнижные» виды флоры и фауны», - отметила М.ФАТИКОВА.

От имени активистов экологического движения она выразила убеждение, что Министерство экологии и природных ресурсов должно принять соответствующие законодательные акты относительно заповедных территорий и не разрешать проводить в них мероприятия, которые наносят вред экосистемам.

В свою очередь, участники ралли заверили, что не будут заезжать в заповедники, а также будут сообщать экологам о каких-либо выявленных нарушениях на заповедных территориях.

По словам участников Ukraine Trophy-2011, общая длина маршрута ралли будет составлять 1200 километров. Гонка должна закончиться 8 июля в Ривненской области.

Как сообщал УНИАН, первый международный трофи-марафон по маршруту Киев – Шацк, Ukraine Trophy начинается сегодня.

«Трофи-рейд» - соревнование по бездорожью, в котором, как правило, принимают участие внедорожники, мотоциклы и квадроциклы.

Ранее организаторы соревнований планировали, что маршрут ралли пройдет через три заповедника - Полесский, Ривненкий и Шацкий.