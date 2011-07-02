Во Львове вагон электрички упал на проезжую часть улицы, жертв и пострадавших нет

Сегодня во Львове вагон электрички упал на проезжую часть улицы Курмановича, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил УНИАН помощник начальника ГУ МЧС Украины во Львовской области майор службы гражданской защиты Виталий ТУРОВЦЕВ.

По его словам, во время следования электрички в 5-й парк, при переключении стрелок она попала на тупиковый путь, в результате чего один из вагонов пробил защитный бордюр, разбил перила моста и, разрушив одну электроопору, упал на проезжую часть улицы.

Пассажиров во время маневрирования внутри вагона не было, машинист не получил серьезных травм.

На данное время движение на улице Курмановича, а также там, где проходят восстановительные работы, перекрыто.