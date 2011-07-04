УЗ к концу 2012 года откажется от бумажного документооборота при грузоперевозках

«Укрзализныця» рассчитывает к концу 2012 года полностью отказаться от бумажного документооборота при грузоперевозках внутри Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник Главного коммерческого управления "Укрзализныци" Владимир ИВАЩУК.

«Со следующего года мы декларируем полный переход на электронный документооборот. Полный переход касается всех этапов организации оформления, осуществления перевозок грузов - от предоставления заявки на перевозку до получения груза и завершения перевозки. И как раз электронный перевозочный документ — это первый этап, который мы внедрили с 1 июля на всех железных дорогах, на всех станциях, для всех наших пользователей. Второй этап — это электронное оформление всех других документов, требующих двухстороннего согласования (УЗ и клиента). До конца этого года мы начнем какие-то тестовые отработки, а до конца 2012 г. мы будем говорить о полном переходе — то есть, уже работа систем в постоянном режиме», - сказал он.

Как напомнил В.ИВАЩУК, с 1 июля изменилась и сама бумажная накладная — вместо 4 листов она теперь оформляется на 1 листе. Одновременно готовится широкомасштабное внедрение электронного документооборота, который также введен с 1 июля на железных дорогах Украины при перевозках грузов. «Готовится широкомасштабное внедрение электронного документооборота. Мы планируем после окончания переходного периода в 2 месяца (который установлен вместе с пользователями, для того, чтобы они могли за это время провести обучение, подключиться, получить пароли) начиная с сентября иметь стабильные результаты по осуществлению грузоперевозок с передачей данных практически 100% в системе АС «Клиент УЗ». И по оформлению перевозок с применением электронной цифровой подписи также, я думаю, 20-30% должны будем иметь», - сказал он.

По его словам, к системе уже подключились более 4 тыс. клиентов «Укрзализныци» из 11 тыс. клиентов. «4 тысячи — это основные клиенты «Укрзализныци», - отметил В.ИВАЩУК.

В свою очередь, начальник главного информационно-вычислительного центра «Укрзализныци» Владимир МУРЗИН отметил, что стоимость ключа для электронной цифровой подписи в центре ключей на ж/д транспорте составляет 162 грн. (с НДС). Больше никакой оплаты не требуется — ни за подключение к системе, ни за обслуживание в ней. При этом специальное программное обеспечение для подключения к АС «Клиент УЗ» также не требуется, она работает в существующих веб-браузерах. «Система имеет несколько уровней защиты. После проведения процедуры входа при помощи ввода имени и пароля клиент может приступить к процессу оформления перевозки», - отметил В.МУРЗИН. По его словам, при этом система запрашивает такие данные для ввода, которые может ввести только специалист, в системе проверяется наличие станции для перевозки, существование указанного грузоотправителя, возможность загрузки заявленного груза на той или иной станции в тот или иной тип вагона и пр. «Наша система соответствует уровню существующих систем и в СНГ, и в Европе, в ближайшее время она заработает в полную мощность», - отметил В.МУРЗИН.

Справка УНИАН. С 1 июля 2011 года “Укрзализныця” перешла с бумажного на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении.

В основе электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, которой будет удостоверяться электронная накладная. Электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза.

Электронный документооборот осуществляется с помощью автоматизированной системы - АС «Клиент УЗ». Первое оформление, при котором весь необходимый документооборот осуществлялся в электронном виде с помощью системы «Клиент-УЗ», произведено 1 июля в Запорожской области между станциями «Кушугум»-«Запорожье-Левое» Приднепровской ж/д.