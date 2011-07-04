ДЖД с 18 июля сокращает на полчаса время следования поезда №820 Донецк-Луганск

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров Донецкая железная дорога с 18 июля текущего года более чем на полчаса сокращает время следования поезда №820 Донецк-Луганск в обоих направлениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, поезд №820 сообщением Донецк-Луганск с 18 июля 2011 г. будет курсировать из Донецка каждый день кроме среды отправлением в 17.03, прибытием в Луганск в 20.02. Отправление из Луганска в 6.27 каждый день кроме четверга, прибытие в Донецк - в 09.26.