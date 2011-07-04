ПЖД в I полугодии предотвратила краж на 250 тыс. грн.

За полгода на Приднепровской железной дороге работники ведомственной военизированной охраны предупредили 331 случай краж грузов и имущества железной дороги на сумму почти 250 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД, за совершение преступлений задержано 339 человек.

Согласно сообщению, на протяжении шести месяцев 2011 года наиболее резонансными стали: вырубка деревьев в лесозащитной полосе на 1476 километре перегона Почтовая-Чистенькая 16 февраля - сумма предупрежденных убытков составила 11 тыс.грн.; кража из зерновоза на станции Янцев более 5,3 тыс. кг кукурузы 19 марта - удалось избежать 12 тыс. 816 грн. убытков; похищение 4-х дроссель-трансформаторов на сумму 10 тыс. грн.; кража металлолома и пр.