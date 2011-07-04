КГГА: повышение стоимости проезда в метро сейчас не планируется

В Киевской горгосадминистрации заверяют, что стоимость проезда в столичном метро не будет повышаться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время проведения расширенного аппаратного совещания.

«Я категорически заверяю, что сегодня Киевская городская государственная администрация не планирует повышения стоимости проезда в столичном метрополитене», – сказал руководитель КГГА.