Украина и Кипр подписали Соглашение о международных автомобильных перевозках

Сегодня, 4 июля 2011 года, Кабинет министров Украины и Правительство Республики Кипр заключили Соглашение о международных автомобильных перевозках.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, от Украины документ подписал первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Соглашение призвано упорядочить осуществление пассажирских и грузовых перевозок в регулярном и нерегулярном сообщениях между обеими странами. Согласно подписанному соглашению, будет определен порядок установления квоты разрешений в зависимости от вида перевозки и порядок их обмена. Кроме того, Соглашением предусмотрены перевозки, которые не требуют наличия разрешений.

Соглашение о международных автомобильных перевозках содержит положения, касающиеся освобождения пассажирских и грузовых транспортных средств, зарегистрированных на территориях государств-сторон, от всех налогов, пошлин и других сборов, связанных с использованием или владением транспортными средствами на территории Украины и Кипра.

Все вопросы по сотрудничеству в области международных автомобильных перевозок, которые представляют обоюдный интерес для Кипра и Украины и имеют спорные моменты, будут решаться в рамках смешанной комиссии. Ответственными за применение соглашения органами от правительств обеих стран является Министерство инфраструктуры Украины и Министерство коммуникаций и работ Республики Кипр.

Положения Соглашения распространяются на международные перевозки пассажиров и грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории одной из сторон, территориями Украины и Республики Кипр и транзитом через их территории, а также в/из третьих стран.