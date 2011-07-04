Российская авиакомпания UTаir открыла ежедневный рейс Харьков-Москва

Российская авиакомпания UTаir с 1 июля 2011 г. открыла ежедневный регулярный авиарейс Харьков – Москва (Внуково).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Харьков».

Для перелетов используются воздушные суда для среднемагистральных перелетов ATR-42 (46 посадочных мест) и ATR-72 (70 посадочных мест) производства франко-итальянского концерна ATR.

Стоимость перелета Харьков-Москва – от 99 Евро. При покупке билетов в оба конца компания UTаir предоставляет скидку – цена перелета составит от 189 Евро.

Справка УНИАН. Авиакомпания UTаir создана в 1934 году. С 1992 года авиакомпания была преобразована в акционерное общество открытого типа «Тюменская авиационная транспортная компания «Тюменьавиатранс», а в 2002 году принято ныне действующее название UTаir. Сейчас компания входит в четверку наиболее крупных авиакомпаний России. В группу UTаir входят ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «ЮТэйр-Экспресс», ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина», ЗАО «ЮТэйр-Карго», ОАО «Нефтеюганский ОАО», Helisur, UTairEuropes.r.o., UTairSouthAfrica (Pty) Ltd и UTairIndia. Парк самолетов UTаir насчитывает более 200 единиц.

Международный аэропорт Внуково – третий в Российской Федерации по количеству перевозимых пассажиров. В течение года обслуживается около 120 000 рейсов более чем 200 различных авиакомпаний из России, СНГ и дальнего зарубежья. Пропускная способность – 6 800 пассажиров и 45 взлетов/посадок в час. Согласно международной классификации ICAO аэродром имеет II категорию, обеспечивая посадку и взлет в условиях ограниченной видимости. В комплексе аэродрома – две взлетно-посадочные полосы длиной 3 000 и 3060 м. Аэропорт работает круглосуточно и без выходных. Аэропортовый комплекс Внуково из всех аэропортов Москвы имеет минимальную удаленность от города – 11 км до МКАД или 27 км до центра Москвы.

Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов, реконструируемых в настоящее время в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года.