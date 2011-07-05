За 6 месяцев на ЮЗЖД за хождение по путям задержано почти 700 правонарушителей

На Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) за 6 месяцев 2011 года за хождение по железнодорожным путям задержано 694 человека.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, они уплатили наложенные на них штрафы на общую сумму более 21 тыс. гривен.

Как отмечается в сообщении, среди основных причин травм на железной является нарушение «Правил безопасности граждан при нахождении на железнодорожных путях», когда граждане находятся на железнодорожном полотне и переходят пути в неустановленных местах.

Несмотря на профилактическую работу железнодорожников среди населения, задержания и штрафы, люди ежедневно нарушают правила поведения на железнодорожном транспорте.

ЮЗЖД обращается к гражданам с просьбой переходить железнодорожные пути только в специально установленных местах, по мостовым и подземным переходам.