В Севастополе перевозчики на водном транспорте «сняли вопрос» роста цен на проезд

В Севастополе предприниматели, осуществляющие перевозки на водном транспорте — пассажирских катерах — сняли ранее «педалируемый» ими вопрос о повышении цены на проезд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА вчера на брифинге для журналистов.

«Более того, они наводят там порядок, которого не было. Я ведь сам проехался на катере, и мне билет не дали. Мы там наведем порядок. Мы договорились, что бизнес рушить не будем при условии, если на катерных перевозках будет наведен порядок: нормальные условия, человеческое отношение к пассажирам. И мы закрыли тему повышения тарифа на проезд», - сказал руководитель города.

Как сообщал УНИАН, в конце июня председатель Севастопольской городской государственной администрации В.ЯЦУБА обвинил бизнесменов, осуществляющих в городе перевозки автомобильным и водном транспортом, в «скотском» отношении к людям. Выступая на очередной сессии горсовета, В.ЯЦУБА отметил, что самый больной истинно севастопольский вопрос — это перевозка людей водным транспортом (пассажирскими катерами). По утверждению руководителя ГГА, он «готов к диалогу с транспортным бизнесом», но предупредил, что «относиться к людям, как к скоту, я не дам».

Ранее сообщалось, что перевозчики на водном пассажирском транспорте в Севастополе заявили о необходимости повысить проезд в пассажирских катерах с 2 грн. 50 коп. до 3 грн. 50 коп. (объясняли это экономической необходимостью в связи с подорожанием топлива и запасных частей).