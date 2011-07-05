Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки почти на 20% - до 3725 пас.

Государственного предприятия "Международный аэропорт Запорожье" в июне 2011 года сократило пассажироперевозки по сравнению с соответствующим периодом 2010 года почти на 20%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении июня 2011 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 3725 пассажиров, что составляет 82,13 % соответствующего показателя июня 2010 года, на протяжении которого запорожским аэропортом было отправлено 4535 авиапассажиров».

Сокращение пассажиропотока руководство ГП "Международный аэропорт Запорожье" объясняет сокращением числа еженедельных рейсов на Анталию (с 6 до 4), а также низкой загруженностью рейсов на Киев и Москву.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

Из аэропорта выполняются рейсы на самолётах ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боинг-737, МД-82.