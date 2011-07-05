ДЖД в 1 полугодии увеличила перевозку грузов на 8,7% - до 73,8 млн. тонн

За первое полугодие 2011 года Донецкой железной дорогой перевезено 73,8 млн. тонн грузов, что составляет 104,4% к плану и 108,7% к аналогичному периоду 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ДЖД.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка составила 407,8 тыс. тонн.

Грузооборот за шесть месяцев этого года составил 19 млрд. 681 млн. тонн/км, это 102,1% к плану и 107,5% к показателю соответствующего периода прошлого года.

За январь-июнь выгружено 1 млн. 076 тыс. 394 вагона, что составляет 36,81% от общих объемов «Укрзализныци». Это 102,6% к плану и 104,9% к первому полугодию 2010 года. Среднесуточный показатель составил 5 тыс. 947 единиц.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3 тыс. 319 тонн (на 3,8% больше плана). Средняя техническая скорость составила 39,2 км/ч, что на 2,9% превышает плановый показатель и на 0,8% - прошлогодний. Средний пробег локомотива составил 398 км в сутки, оборот грузового местного вагона составил 2,3 суток (на 3% больше плана).

Как напоминают на ДЖД, основным видом перевозимых дорогой грузов является каменный уголь. В течение первого полугодия его погружено 41,02 млн. тонн, в среднем за сутки - 226,6 тыс. тонн угля (3306 вагонов), что составляет 55,6% от общих объемов перевозок по дороге. Кроме этого, одними из основных грузов за этот период были черные металлы — 8 млн. 494,4 тыс. тонн, флюсы — 6 млн. 381,9 тыс. тонн, кокс — 4 млн. 852,3 тыс. тонн, нефтепродукты — 2 млн. 348,1 тыс. тонн, строительные материалы — 1 млн. 870,3 тыс. тонн и др.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).