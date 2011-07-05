Порт «Южный» за 6 месяцев увеличил грузооборот на 39,1%

За 6 месяцев текущего года через причалы порта «Южный» перевалено 11 млн. 492 тыс. тонн грузов, что на 14,6% больше, чем было предусмотрено плановым заданием, и на 39,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Как отмечается в сообщении, до этого наибольший полугодовой грузооборот был зафиксирован в докризисном 2008 году, он составлял 11 млн. 149,6 тыс. тонн.

В частности, за три месяца второго квартала в порту переработано 6 млн. 213,6 тыс. тонн грузов. Это на 21,2% больше, чем предусмотрено планом, и на 75,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года. По сравнению с апрелем-июнем 2008 года во ІІ квартале 2011 года перевалено на 264 тыс. тонн грузов больше.

За июнь в «Южном» переработали 1 млн. 959,1 тыс. тонн – плюс 14,9% к плану и 209% относительно июня прошлого года.

Всего с начала 2011 года у причалов обработано 446 судов, на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателя – 93 тыс. 361 вагон.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году, расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубина у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Морской торговый порт «Южный» за 5 месяцев 2011 г. увеличил грузоперевалку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 30,1% - до 9 млн. 532,9 тыс. тонн, по сравнению с планом — на 14,6%.