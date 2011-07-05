"АэроСвит" открыл воздушное сообщение между Киевом и Самаркандом

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 5 июля установила воздушное сообщение между Киевом и Самаркандом (Узбекистан).

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, рейсы на линии будут осуществляться по вторникам. Время перелета между городами составит около 4 часов 30 минут.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. В Самарканд с пересадкой в своем базовом аэропорту "Борисполь" украинская авиакомпания сможет доставлять пассажиров из административных центров Украины, включая Днепропетровск, Донецк, Львов, Одессу, Симферополь и Харьков.

Самарканд стал вторым городом на территории Узбекистана, в который "АэроСвит" выполняет полеты из Украины. Напомним, с октября 2010 года крупнейшая украинская авиакомпания обслуживает линию Киев-Ташкент.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году компания планирует расширить собственную сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 8 дальнемагистральных направлений. На сегодняшний день "АэроСвит" эксплуатирует 21 самолет производства компании Boeing, включая 7 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 14 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого авиакомпания использует самолеты перевозчиков-партнеров, в частности Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 и Antonov 148.