«Укрзализныця» улучшила показатели оборота грузовых вагонов на 8,5%

В июне 2011 г. эффективность использования вагонов «Укрзализныци» - оборот грузового вагона - вырос к уровню прошлого года на 0,49 суток (108,5%), к плановому заданию - 100,0%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В среднем один вагон находился в обороте 5,75 суток. В частности, оборот груженого вагона в июне 2011 года составил 2,87 суток и ускорен к плановому заданию на 0,05 суток (101,7%), к уровню прошлого года - на 0,01 суток (100,3%).

Вместе с тем, снижено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плановому заданию на 6,23 часа, его выполнение составляет 33,77 часа. Простой вагона на одной технической станции снижен к плану на 1,35 часа, к уровню прошлого года - на 0,75 часа и его выполнение составляет 7,6 часа. Грузовой рейс вагона в среднем составил 501,8 км, что больше планового задания на 0,2%.

Кроме того, за июнь 2011 г. улучшены показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 463 км (103,6% к плану) и 100,2% - к уровню прошлого года. Среднесуточная производительность - 1309 тыс. т/км брутто (103,9% к плану, 101,5% - к уровню прошлого года).

Напомним, в мае «Укрзализныця» ускорила оборот вагона к уровню прошлого года на 0,65 суток (111,4%), к плану - на 0,22 суток (103,9%) – до 5,68 суток.