Запорожский аэропорт в октябре планируют перевести на дневной режим работы

ГП "Международный аэропорт Запорожье" готовят к переводу с круглосуточного режима работы на дневной: с 7-00 до 21-00, вследствие чего штат сотрудников предприятия будет сокращен на около 40%: на 100 из 240 сотрудников.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГП "Международный аэропорт Запорожье", данная мера – «продиктована финансово-экономической ситуацией на предприятии».

Предполагается, что новый график работы для ГП "Международный аэропорт Запорожье" будет введен уже с 1 октября.

«Уже более года предприятие находится в крайне сложном положении: государство – владелец аэропорта - само для его развития ничего не делает и не принимает решений для привлечения инвестиций извне, которые крайне необходимы, в частности, для строительства комфортного аэровокзала. Результат – неуклонное сокращение числа пассажиров, грузов, а, следовательно, и доходов предприятия», - пояснили в руководстве аэропорта, отметив, что «если данная тенденция продолжит развиваться (а предпосылок для других перспектив сегодня нет), то переход на дневной режим работы и сокращение людей будет единственным способом сохранить предприятие и продолжать обеспечивать безопасность полетов», - отметили в руководстве аэропорта.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года в связи со сложной финансово-экономической ситуацией ГП "Международный аэропорт Запорожье" уже сократило штат на 80 человек: с 320 до 240 сотрудников.