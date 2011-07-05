Количество погибших на автодорогах Европы сократилось на 11%

Брюссель. Количество погибших на автодорогах Европы в 2010 году сократилось на 11%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Европейской комиссией.

При этом наиболее существенное сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях было зафиксировано в Люксембурге (на 33% по сравнению с 2009 годом), Мальте (29%), Швеции и Словакии (по 26%).

«Мы достигли значительного прогресса с 2001 года, и нам удалось сберечь около 100 тысяч жизней. Но количество смертей и ранений на наших дорогах все еще остается неприемлемым», - заявил вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС.

По его словам, Еврокомиссия намерена еще вдвое сократить количество погибающих ежегодно на дорогах ЕС до 2020 года.

По данным Еврокомиссии, в целом в 2010 году в Евросоюзе регистрировались 62 смерти в ДТП на 1 млн. жителей.